В зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт ансамбля барокко D`accordo под названием "Путешествие в древнюю Европу", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер прошел в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

На открытии вечера основатель и художественный руководитель D`accordo Илаха Садыгзаде рассказала об ансамбле, который был создан в 2016 году и за это время успешно выступал на международных фестивалях. В репертуар ансамбля входит более сорока произведений европейских композиторов времен барокко и ренессанса, XVI-XVII веков, многие из которых впервые были представлены любителям классической музыки. В состав ансамбля входят талантливые молодые музыканты и профессионалы. В ближайшее время в ансамбле также будут исполнители азербайджанской классической музыки и национальные инструменты, представлены произведения наших корифеев.

В концертной программе прозвучали произведения Боккерини, Саммартини, Рамо, Телемана и других композиторов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!