Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялся прекрасный концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра - народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова - оркестр исполнил известные произведения мировых композиторов и по традиции порадовал меломанов премьерами.

Вечер начался с исполнения "Palladio" для струнного оркестра Карла Дженкинса.

Далее в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста Мурада Адыгезалзаде прозвучал Концерт №1 для фортепиано со струнным оркестром азербайджанского композитора, народного артиста Азера Дадашова. Виртуозное исполнение великолепного произведения было восторженно принято публикой. Зал наградил овациями пианиста, оркестра, дирижера и композитора, который присутствовал на концерте. Возгласы "браво" долго не стихали и публика несколько раз вызывала на поклон пианиста Мурада Адыгезалзаде и дирижера Фахраддина Керимова.

Во втором отделении публику также ждало выступление яркой солистки и премьера - впервые в Баку прозвучал Концерт для скрипки со струнным оркестром "Concerto Cantabile" Радиона Щедрина в исполнении известной российской скрипачки Алены Баевой.

Восхитительное исполнение скрипачки было тепло встречено бакинской публикой. Ее исполнение завершилось продолжительными аплодисментами и возгласами "браво".

Последним в этой насыщенной концертной программе стало прекрасное произведение "Minimax" для струнного квартета Пауля Хиндемита.

Многочисленная публика осталась довольна вечером, что выражалось в овациях и восторженных возгласах, которыми они наградили оркестр и дирижера, которого еще несколько раз вызывали на поклон.

Н. Гасымова

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