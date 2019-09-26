Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

Проект "Gənclərə dəstək" Филармония подготовила при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие. Данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь концерты на свой вкус находят любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Молодые музыканты в рамках проекта становились участниками многих международных музыкальных фестивалей в нашей стране. А в Фестивале имени Узеира Гаджибейли принимают участие во второй раз.

В этот вечер на сцене Кирхи выступили молодые солисты Эмиль Гурбанов (тар), Айтен Бабаева (ф-но), Сура Руфат (скрипка), Гусейн Нагиев (кеманча), Исмаил Зульфугаров (тар), Светлана Ахмедова (ф-но), Лейла Фараджова (ф-но), Зарин Алиева (скрипка), Айтен Рустамли (кеманча), Севиндж Керимова (ф-но), Атабей Исмайылов (тар), Илаха Исрафилова (ф-но), Джамала Абдинзаде (ф-но), а также Квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, в составе которого Натаван Гаджиева, Севда Джабраилова, Самида Мамедова, Дунья Исмайылова.

Зрителям была представлена яркая и насыщенная концертная программа, в которую вошли произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Назима Аливердибекова, Арифа Меликова, Пики Ахундовой, польского композитора Фредерика Шопена, а также молодых композиторов Арзу Аббасовой, Лалы Ахмедовой, Илахи Исрафиловой.

Выступление молодых исполнителей завершалось бурными аплодисментами и возгласами "браво" многочисленной публики. Особо тепло зал встретил произведения молодых композиторов.

В беседе с Day.Az художественный руководитель "Gənclərə dəstək", народный артист Азербайджана, профессор Мурад Алдыгезалзаде отметил, что в этом году основной акцент в концертной программе был сделан на национальные инструменты, такие как тар, кеманча, канон и исполнение произведений начинающих композиторов.

М. Адыгезалзаде добавил, что сезон начался успешно и он надеется, что так пойдет и дальше. Меломанов ждет много интересных проектов и разнообразных концертов.

На мероприятии также присутствовала директор Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Айтен Ахмедова, которая в свою очередь отметила, что проект "Gənclərə dəstək" очень сильно поддерживает молодых музыкантов, обучающихся в Гимназии и вдохновляет их на новые свершения.

Н. Гасымова

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