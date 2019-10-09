В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного писателя Азербайджана Гусейна Ибрагимова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев в своем выступлении отметил, что мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гусейна Ибрагимова.

Было подчеркнуто, что произведения народного писателя "Böhtan (Клевета), "Sabahın sorağında" (В поисках завтра), "Bahar yağışı" (Весенний дождь) занимают свое достойное место в азербайджанской литературе. Также большую читательскую аудиторию завоевали повести и рассказы Гусейна Ибрагимова.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар рассказал о неоценимых заслугах Гусейна Ибрагимова в деятельности Нахчыванского отделения Союза писателей Азербайджана.

Академик Иса Габиббейли отметил, что в 60-х годах Гусейн Ибрагимов был одним из основоположников возвращения к традициям азербайджанской реалистической литературы. Народный писатель в своих произведениях отражал судьбы простых людей.

В художественной части мероприятия выступил инструментальный ансамбль "Dan ulduzu" имени Гюляры Алиевой (художественный руководитель - заслуженный артист Тариэль Аббасов). Публика аплодисментами встретила выступления заслуженной артистки Нурии Гусейновой, исполнителей Сархана Буньядзаде и Ровшана Азиза.

Гусейн Ибрагимов родился 23 мая 1919 года. По окончании школы он учился в Нахчыванском педагогическом техникуме. В 1958 году Гусейн Ибрагимов окончил отделение журналистики Азербайджанского государственного университета (сейчас - Бакинский государственный университет).

Гусейн Ибрагимов - автор ряда романов на исторические и современные темы, приступил к литературному творчеству в начале 1940-х годов. Своими произведениями, являющимися результатом более чем полувековой плодотворной литературной деятельности, известный писатель внес достойный вклад в развитие азербайджанской литературы.

Наряду с творческой деятельностью, Гусейн Ибрагимов также был активным общественным деятелем.

Народный писатель скончался 10 апреля 2008 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!