https://news.day.az/culture/1171148.html В Филармонии выступит известный скрипач Майкл Гутман
В Филармонии выступит известный скрипач Майкл Гутман
15 ноября в Азербайджанской государственной академической филармонии им.М.Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз.Гаджибейли.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в этот вечер за дирижерским пультом будет выпускник венской консерватории, молодой дирижер Мустафа Мехмандаров.
Солист вечера - скрипач, дирижер и музыкальный директор множества фестивалей в разных частях мира Майкл Гутман.
В концертной программе прозвучат Симфония №8 А.Дворжака, Концерт для скрипки с оркестром М.Бруха.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. Гасымова
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