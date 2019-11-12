27 ноября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится дебютный концерт дирижера Валида Агаева на азербайджанской сцене.

Как сообщает Day.Az, в этот вечер Агаев будет дирижировать Азербайджанским государственным камерным оркестром им. Г.Гараева. Солист вечера - известный азербайджанский исполнитель на таре Арслан Новрасли.

В рамках концертной программы прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Тофика Бакиханова, Вольфганга Амадея Моцарта.

Начало концерта в 19:00.

Отметим, что Валид Агаев родился в 1983 году в Баку. Он учился в специализированной музыкальной школе, затем изучал скрипку в Музыкальной академии в Баку и получил там в 2006 году степень бакалавра музыки. В 2008 году он получил степень магистра музыки. Во время обучения скрипке в Азербайджане Агаев воспользовался возможностью получить мастер-классы у музыкантов с мировыми именами. Это были М. Ростропович, Д. Ситковецкий и М. Венгеров.

С 2004 по 2010 годы Агаев был ведущим скрипачом и солистом Камерного оркестра им. Г.Гараева. Как скрипач он участвовал в концертах в США, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Италии, Польше, Турции, Швеции, Бельгии, России, Беларуси и Украине.

В 2012-2017 годах Валид Агаев учился дирижированию в Высшей школе музыки и танца в Кельне.

В начале 2017 года он завершил свое обучение, получив высокую оценку с отличием по специальности. В рамках обучения регулярно дирижировал оркестром Philarmonie Südwestfalen в Кельне и других городах Германии.

С января 2014 года Агаев работает дирижером и художественным руководителем камерного оркестра города Аттендорн, куда он неоднократно привлекал таких знаменитых сегодня солистов, как Сергей Догадин (победитель конкурса Чайковского), Николай Токарев (Общественная премия Orpheum 2006), Алексей Семененко (2-я премия конкурса "Королевы Елизаветы"), Герхард Вильхабер, Шэнжи Гуо, Эмили Жильмо и др.

Валид Агаев неоднократно выступал в качестве гостевого дирижера в разных городах мира. В Киле он очень успешно работал вместе с лауреатом общественной премии Orpheus, пианистом Николаем Токаревым и Украинским национальным симфоническим оркестром.

С 2017 года Агаев часто выступает в качестве приглашенного дирижера в Orquesta Clásica Santa Cecilia. В апреле 2017 года он в короткие сроки вылетел в Мадрид для замены дирижера, а затем в мае выступил с тем же оркестром на сцене Auditorio Nacional de Música, а в 2019 году выступил с ними на сцене Аудиторио Пако де Люсия.

Агаев также успешно выступал с оркестром Collegium Musicum во Львове (Украина), дирижировав музыкой Стравинского и других композиторов, посетил Минск, чтобы руководить оркестром Amadeus Project и т.д.

Арслан Новрасли - тарист, педагог. Выпускник Азербайджанской национальной консерватории по классу тара. Старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории. Лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов. Первый исполнитель, который применил стандарты гармонического джаза на таре.

Исполняя мугам, классическую музыку и джаз на таре, активно выступает на разных концертах как в Азербайджане, так и за рубежом. Выступает с сольными концертами наряду с самыми престижными музыкальными коллективами.

Ф. Агаларова

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