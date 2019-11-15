Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоялся концерт под названием "Şanlı tarix", посвященный Дню национального возрождения Азербайджана.

Отметим, что этот день сыграл важную историческую роль в восстановлении независимости Азербайджана и празднуется как начало национально-освободительного движения, завершившегося установлением независимости страны. Этот государственный праздник отмечается в Азербайджане с 1992 года. Специально к этому Дню молодыми музыкантами будет подготовлена яркая концертная программа, пропитанная духом патриотизма.

В исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В концерте выступили: Сура Руфат (скрипка), Сария Насибова (скрипка), Эльмира Дадашева (скрипка), Озджан Джаббарлы (скрипка), Лиза Кизель (скрипка), Зулейха Абдуллаева (фортепиано), Севиндж Агаева (фортепиано), Мехин Залыева (фортепиано), Ли Зхижун (фортепиано), Сара Мустафаева (фортепиано), Айла Гасанова (фортепиано), Фатима Гаджиева (фортепиано), исполнители на трубе Али Гасанли и Фарид Гаджиев, валторнист Инал Гаджиев, вокалисты Нигяр Рагимова и Фарид Мамедов. На концерте также прозвучало сочинение молодого азербайджанского композитора Орхана Латифзаде.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.