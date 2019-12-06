18 декабря в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") состоится концерт под названием "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство". В концерте выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев), дирижер - Илаха Гусейнова.

Музыкальные инструменты - важные показатели материальной культуры народов. Широкое бытование их различных разновидностей, бесспорно, свидетельствует о богатой, самобытной культуре, сформировавшейся и развивающейся на протяжении многих веков. Музыкальные инструменты сыграли существенную роль в становлении духовного мира человека. По мере развития музыки, для исполнения различных мелодий и их ритмического сопровождения создавались новые, или же усовершенствовались существующие инструменты.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, художественный руководитель "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде в интервью Day.Az отметил: "Народные музыкальные инструменты на протяжении веков сыграли огромную роль в развитии духовного мира и эстетического воспитания человека. Поэтому они наиболее любимые и почитаемые образцы национальной культуры.

Пройдя долгий исторический путь развития, азербайджанская народная музыка с присущими ей колоритом, динамичностью, эмоциональностью, образностью, ритмичностью и т.д., посредством национальных инструментов донесла до нас многие черты традиционного музыкального творчества и исполнительства. Сегодня они составляют тот элемент музыкальной культуры Азербайджана, который связывает ее прошлое и настоящее. Традиционные музыка и музыкальные инструменты отражают главные особенности азербайджанского национального музыкального мышления и природы национального художественного творчества.

Музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием. Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали еще больше повышают этот интерес. В творчестве наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе".

Немного хотелось бы напомнить читателям про историю создания Азербайджанского Государственного оркестра Народных инструментов, который выступит 18 декабря в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии имени Муслима Магомаева.

Оркестр был создан при Азербайджанской Государственной Филармонии в январе 2000 года. С момента создания оркестр участвовал во многих мероприятиях государственного масштаба, с успехом выступал на международных фестивалях. Так, 2004-2005 годах проводимый в Иранской Исламской Республике в городе Тегеране традиционный ХIХ и ХХ фестиваль "Фяджр" Международной музыки был дважды удостоен высокой премии "Гызыл Чянг". В 2005 году одной из звукозаписывающих организаций США был выпущен компакт-диск оркестра.

В мае 2007 года оркестр принимал участие в Днях Культуры Азербайджанской Республики в Республиках Беларусь и Молдова, тем самым завоевав большое количество зрительских симпатий. На сегодняшний день руководителем и главным дирижером оркестра является Народный артист Азербайджанской Республики, профессор Агаверди Пашаев. Под его чутким руководством ведется активная деятельность оркестра.

Отметим, что "Поддержка молодежи" ("Gənclərə dəstək") - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей.

Автор идеи проекта - директор Азербайджанской государственной академической Филармонии имени Муслима Магомаева, Народный артист АР, пианист Мурад Адигезалзаде. Координатор проекта музыковед - Айла Керимова-Закария.