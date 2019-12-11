В Филармонии прошел вечер, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вечер организован про инициативе Исполнительной власти Сабаильского района Баку.
В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.
На мероприятии было отмечено, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев - гениальная личность, навсегда запечатлевшаяся в памяти нашего народа. Великий лидер Гейдар Алиев обеспечил светлое будущее Азербайджана. Благодаря дальновидной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан прошел сложные испытания и встал на путь развития.
Во время вечера прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Эдуарда Направника, Фикрета Амирова, Вольфганга Амадей Моцарта и других композиторов.
Солисты программы - заслуженные артисты Алексей Милтых (виолончель) и Наргиз Алиева (фортепиано), музыканты Ровшан Амрахов (скрипка), Джейла Сеидова (скрипка), Саид Мамедов (скрипка).
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