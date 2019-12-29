27 декабря в Зеркальном зале Союза композиторов Тбилиси (Грузия) прошел IX Международный Рождественский Фестиваль Дружбы. Мероприятие было организовано в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") и Союза Грузинского Фолклора и Классической Музыки "Гармония".

Как сообщил в беседе с Day.Az директор Филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, одна из главных идей таких международных проектов - предоставление возможности молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах.

"Это способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Проект создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. Необходимо и в дальнейшем развивать культурные связи между Грузией и Азербайджаном", - подчеркнул М. Адыгезалзаде.

Фестиваль Дружбы позволил его участникам представить культуру своей страны на международном уровне и познакомиться с национальной культурой других стран.

Приятным дополнением явились памятные подарки, сувениры, которые были приготовлены для зрителей и участников от организаторов концерта.

Музыкальными редакторами фестиваля и координаторами концертных программ выступили Цицино Бичикашвили (Грузия), Айла Керимова-Закария и Наргиз Алиева.

Н. Гасымова