Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 13 января 2020 года состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа, состоящая из произведений молодых талантливых композиторов.

"К этому концерту мы готовимся уже давно, мы собрали партитуры талантливых молодых композиторов и подготовили особую программу", - подчеркнул директор Филармонии, художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək", народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

Произведение Арзу Аббасовой "Duo cello" для двух виолончелей с оркестром будут исполнять заслуженные артисты Азербайджана Алексей Милтых (виолончель) и Эйюб Алиев (виолончель). Солировать в этот вечер будут лауреат республиканских и международных конкурсов Озджан Джаббари (скрипка) и Незрин Бабаева (фортепиано).

В исполнении Озджана Джаббари прозвучит "Концерт для скрипки с оркестром" Вольфганга Амадея Моцарта, а Незрин Бабаева представит вниманию слушателей сочинение "Прелюдия-скерцо" Адиля Бабирова.

Отметим, что в концерте со вступительным словом выступит педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыковед Сара Мурадова.

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