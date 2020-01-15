В Баку пройдет Международный конкурс "World Harmony"

17-24 февраля в Баку пройдет III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY". Конкурс пройдет при совместной организации Союза Грузинского Фольклора и Классической Музыки "Гармония" и проекта Азербайджанской Государственной Академической Филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), а также при поддержке Министерства Культуры Азербайджана.

Цель и задача конкурса - пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, активное включение молодого поколения в этот проект, выявление и стимулирование особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов.

Основатель данного конкурса президент фонда Союза Грузинского Фольклора и Классической Музыки "Гармония" - Цицино Бичикашвили (Грузия). Первый конкурс состоялся в Баку в 2017 году, второй раз проходил в Вильнюсе (Литва), а третий конкурс состоится в 2020 году 17-24 февраля опять в Баку. По словам основателя конкурса "WORLD HARMONY" Цицино Бичикашвили, в следующем году в феврале месяце планируется четвертый Международный конкурс молодых исполнителей в Вильнюсе.

Конкурс "WORLD HARMONY" будет проводиться по следующим номинациям: соло - фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал - академический, национальный, эстрадный; танец (соло и ансамбль), инструментальные ансамбли (классические и народные), вокальные ансамбли (академические, народные и эстрадные), хоровые и танцевальные коллективы.

Ожидается, что в конкурсе, который будет проведен среди различных возрастных категорий, примут участие представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России и Украины. Участников конкурса будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Чехии, России и Турции, которые также в рамках мероприятий проведут многочисленные мастер-классы в нескольких учебных заведениях Баку:

16 февраля - Предфестивальный день, в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт Мурада Адыгезалзаде (фортепиано) и Романа Федчука (скрипка, Чехия) с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром им. У.Гаджибейли. Дирижер - Эльшад Багиров.

17 февраля - в 16.00 жеребьевка и открытие конкурса. Состоится концерт жюри в Большом концертном зале Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли.

17 февраля - в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им.Г.Гараева, под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра - Фахреддина Керимова. Солисты - Беширли Джалил (тар), Пейман Мадани (фортепиано, Иран).

18-19 феваля - I тур

20- 21 февраля - II тур

22 февраля - Репетиция конкурсантов с Азербайджанским государственным камерным оркестром им.Г.Гараева

22 февраля - в 19.00 в Большом концертном зале Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли состоится концерт Рустама Шайхутдинова (фортепиано) и Фагана Гасанли (фортепиано).

23 февраля - в 11.00 III тур, в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева.

24 февраля - в 12.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева пройдёт награждение и гала-концерт победителей конкурса "World Harmony".

Отметим, что большая заслуга в проведении этого уникального конкурса принадлежит Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева.

В преддверии открытия конкурса директор Филармонии, народный артист республики, художественный руководитель проекта "Поддержка молодежи" Мурад Адыгезалзаде поделился с Day.Az своими идеями: "Наша главная цель в проведении III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY" заключается в выявлении молодых талантов, международном обмене опытом и идеями, познании нового творческого пути, предоставлении более широких возможностей молодежи и юношеству зарубежных стран для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана. Особая значимость данного конкурса также и в том, что он будет способствовать укреплению культурных международных контактов в области музыкального творчества и развитию у детей уважения к мировым достижениям культуры. Творческий энтузиазм и самоотверженная работоспособность юных дарований будут поощрены возможностью посетить различные мастер-классы, международные конкурсы. Хочу подчеркнуть, что в рамках этого конкурса будут проводиться не только мастер-классы, но и концерты. Убежден, что наши усилия не пропадут даром и этот конкурс достигнет тех целей, которые мы перед собой ставили, что он останется как в памяти его участников, так и любителей музыки. Желаю всем участникам удачи!".