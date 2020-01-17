В рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт "Зимняя сказка" - ФОТО

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоялся концерт молодых талантов под названием "Зимняя сказка", сообщает Day.Az.

На вечере выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов - пианисты Айтадж Велизаде, Айсель Мамедова, Тамара Балашова, Фатима Гаджизаде, Назрин Гасымова, Рамиль Дашдыев, Рабия Талышинская, скрипачи Дениз Годжа, Хумай Гаджизаде, Сура Руфат, Сабина Гасанзаде, исполнители на каноне Амина Дурсун и Солмаз Рагимова, вокалисты Наргиз Пашаева и Наиля Хасыева, исполнитель на таре Надир Мирзаев, исполнительница на кяманче Севиндж Мирзали, исполнитель на фаготе Али Гунешов и другие.

Виртуозное выступление молодых талантливых музыкантов вызвало восторг публики. В программе прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов - Ниязи, Тофига Гулиева, Гара Гараева, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Иоганнеса Брамса, Астора Пьяццоллы и других.

Одухотворенное выступление музыкантов, оживленный интерес многочисленной публики и нескончаемые аплодисменты создали атмосферу настоящей зимней сказки. Концертная программа завершилась продолжительными овациями с возгласами "Браво!".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" реализуется Филармонией при поддержке министерства культуры. 25 мая 2016 года было отмечено 80-летие Филармонии, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры. Концертные программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Среди посетителей концертных вечеров - ценители высокого академического стиля, поклонники мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта - директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

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