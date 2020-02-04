В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось открытие фестиваля "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященного Дню молодежи Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В фойе филармонии была развернута выставка работ воспитанников школ искусств и кружков, действующих в сети министерства культуры Азербайджана.

Министр культуры Абульфас Гараев, а также гости мероприятия ознакомились с выставкой, в экспозицию которой вошли ювелирные изделия, резьба по дереву в стиле шебеке, образцы живописи, декоративно-прикладного искусства.

Выступая на открытии фестиваля, Абульфас Гараев отметил, что мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана, проводится ежегодно. В фестивале "Gəncliyin səsi" принимают участие представители молодежи из регионов страны, создаются условия для демонстрации ими своего творческого потенциала.

Было отмечено, что в 1997 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодежи - 2 февраля, был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Министр подчеркнул, что проекты, реализуемые в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, дают стимул всестороннему развитию представителей молодого поколения.

Было отмечено, что 2020 год в Азербайджане объявлен "Годом волонтеров", а большую часть волонтеров составляют представители молодого поколения. Они вносят свой вклад в развитие страны.

Затем состоялось награждение почетными грамотами министерства представителей молодежи, отличившихся успешной деятельностью в 2019 году.

Фестиваль продолжился концертной программой с участием учащихся и педагогов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыкальных школ, а также молодых ашугов.

Главная цель фестиваля - выявление талантливой молодежи, поддержка и поощрение ее творческого потенциала, знаний и умений.