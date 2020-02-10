В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 2 марта в 19.00 состоится концертная программа, приуроченная к Международному женскому дню, ежегодно отмечаемому 8 марта, сообщили Day.Az..

В концертной программе под названием Zərif dünya ("Нежный мир") прозвучат сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступят: народная артистка Азербайджана, известная вокалистка Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Наргиз Алиева (фортепиано) и Фарида Меликова (кяманча), президентский стипендиат Мадина Шахгалдиева (кяманча), лауреаты республиканских и международных конкурсов: Ойя Эргюн (вокал), Натаван Гасанова (ганун), Рафига Гулузаде (фортепиано), Лала Ахмедова (фортепиано), Сария Насибова (скрипка), Айтян Бабаева (фортепиано), Джамиля Абдинзаде (фортепиано), Айтян Рустамли (кяманча), Сура Рурат (скрипка), а также трио исполнителей на гануне Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

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