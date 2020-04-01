По инициативе директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста, профессора Мурада Адыгезалзаде юные музыканты, участники проекта Gənclərə dəstək присоединились к акции #evdəqal #gəncləridinlə (оставайся дома, слушай молодежь), призывающей к социальной изоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Среди первых музыкантов, принявших участие в данной акции - лауреаты международных и республиканских конкурсов Наргиз Гусейнзаде, Эльмира Дадашева, Али Гасанлы, Айтен Рустамлы и Севиндж Мирзали.

Участники акции, юные музыканты, находясь дома, исполнили различные музыкальные сочинения, продемонстрировав, что время социальной изоляции можно провести с пользой, занимаясь творчеством, а также призвали всех оставаться дома.

Реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева проект Gənclərə dəstək нацелен на выявление и поддержку молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор - Айла Керимова-Закария.