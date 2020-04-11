Коллективы филармонии имени Муслима Магомаева исполняют произведения Узеира Гаджибейли

Солисты коллективов Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева присоединились к проектам министерства культуры Азербайджана и телеканала "Mədəniyyət" (Культура) - "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) и "Gələcəyin üçün evdə qal!" (Оставайся дома во имя своего будущего!), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках "Недели Узеира Гаджибейли" на телеканале "Mədəniyyət" солисты коллективов филармонии из дома исполнили сочинения выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

Солисты Азербайджанской государственной хоровой капеллы, Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанского государственного струнного квартета, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова и других коллективов записали из дома видеоролики со своими выступлениями, представляя их вниманию зрительской аудитории.

Солисты коллективов филармонии призвали граждан Азербайджана оставаться дома. Видеозаписи представлены под хештегом #Evdəqal (оставайся дома).

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.