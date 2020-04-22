Сегодня состоялось первое онлайн-совещание министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Основная цель встречи заключалась в обмене мнениями между министрами о влиянии пандемии COVID-19 на культурную сферу, а также о мерах, принятых в связи с этим. На встрече присутствовали министры и другие высокопоставленные должностные лица из более чем 180 стран.

Как известно, сложившаяся в мире ситуация в связи с пандемией COVID-19, повлияла на многие области, в том числе и на область культуры, доступ к культурным объектам был ограничен, также большинство культурных мероприятий было отложено или отменено.

Выступая на первом онлайн-совещании министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о мерах, принятых в нашей стране во время пандемии коронавируса под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также довел до сведения информацию о соответствующих распоряжениях, подписанных главой государства. Было отмечено, что благодаря напряженной деятельности Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, который координирует деятельность государственных учреждений в этой области, ситуация с пандемией в нашей стране своевременно была взята под контроль и широкое распространение этого вируса было предотвращено.

Министр проинформировал собравшихся о различных социальных программах, реализуемых нашим государством в условиях специального карантинного режима, а также отметил, что министерством культуры реализовано более 20 проектов. В качестве примера, министр рассказал об инициативе "Оставайся дома, твори дома", проектах "Культура, которая нас объединяет", "Учись творчеству дома" и других проектах, а также подчеркнул их важность в сложившейся ситуации.

Рассказывая о важности глобальных проектов в нынешней ситуации, министр также подчеркнул, что Азербайджан присоединился к глобальному движению ResiliArt, открытие которого с 15 апреля анонсировало ЮНЕСКО, и активно продвигает это движение среди творческих людей нашей страны. Следует отметить, что вышеупомянутое движение направлено на повышение осведомленности о влиянии пандемии COVID-19 на сферу культуры и на стремление поддержать деятелей искусства во время кризиса и после него.