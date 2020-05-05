Азербайджанские музыканты исполнили ''Времена года'' Вивальди

Солисты коллективов Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и педагоги Университета Султана Кабуса (Sultan Qaboos University) в Омане представили совместный музыкальный проект, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В проекте приняли участие заслуженный работник культуры, директор Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова Эльчин Аббасов (тар), солистка Государственного оркестра народных инструментов Улдуза Мамедова (кяманча), педагоги Университета Султана Кабуса - Шабнам Шихалиева (какон) и Вюсаля Юсиф (фортепиано).

В исполнении музыкантов прозвучало сочинение ''Времена года'' Антонио Вивальди. Каждый из музыкантов из дома записал отрывок произведения, затем записи были смонтированы в один ролик.

Отметим, что данный проект реализован в рамках акции Sərhədsiz musiqi ("Музыка без границ") совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət - "Bizi birləşdirən mədəniyyət" ("Культура, которая нас объединяет").