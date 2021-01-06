Скучаю… - Самира Раджабли посвятила музыкальный проект памяти Наили Мирмамедли

Вокалистка Самира Раджабли посвятила музыкальный проект памяти известного азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Наили Мирмамедли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самира Раджабли в сопровождении пианиста Ниджата Гурбанова представила новую версию песни "Darıxmışam" ("Скучаю...") из репертуара народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой. Миксинг и мастеринг - Фархад Мусаев. Автором музыки является Наиля Мирмамедли, слов - Ахмедага Шахин.

Напомним, Наиля Мирмамедли ушла из жизни 4 января в возрасте 59 лет. Она родилась 23 мая 1961 года в Баку. В 1968-1979 годах училась в средней музыкальной школе имени Бюльбюля (специальность "Фортепиано"). В 1985 году она завершила обучение в Государственном педагогическом университете имени Н.Туси (специальность - музыковед, дирижер, хормейстер, вокал, аранжировщик, оркестровщик), а затем продолжила образование на факультете композиции в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (1994-1997). Все учебные заведения Мирмамедли окончила с отличием. 1994-2004 годах Наиля Мирмамедли работала в качестве педагога в средней музыкальной школе имени Бюльбюля, хормейстером и руководителем ансамбля "Bənövşə". 2020 году известный композитор была назначена директором Центра культуры и творчества при Бакинском государственном университете. Автор около 70 научных работ, более пятиста произведений - симфонических, национальных, хоровых, классических, эстрадных, романсов, в том числе, для около дести фильмов. Наиля Мирмамедли была супругой композитора Хикмята Мирмамедли (1961-2007 годы).