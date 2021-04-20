В Баку пройдет питчинг 26 кинопроектов

Завершился художественный отборочный этап конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), объявленного Министерством культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса - поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, пропаганда национально-нравственных и общечеловеческих ценностей через фильмы, а также создание кинолент о Великой Победе в Отечественной войне.

Представленные на конкурс проекты посвящены Великой Победе нашего народа в Отечественной войне, героической борьбе азербайджанских военнослужащих за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, а также единству и деятельности граждан Азербайджана в тылу.

На данном этапе конкурса членами жюри было отобрано 26 проектов, которые получили право участвовать в следующем этапе - питчинге. Среди принятых проектов один представлен телеканалом, шесть - государственными студиями, а 19 - независимыми продюсерскими центрами.

Питчинг конкурса состоится в апреле, процесс будет транслироваться в онлайн-формате на странице Госфильмофонда Азербайджана в социальной сети.

На этом этапе решением жюри будут отобраны лучшие проекты. Победители будут объявлены 30 апреля 2021 года. Эти фильмы будут сняты представившими их компаниями по заказу и при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджана.