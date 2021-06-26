В Филармонии состоялся итоговый онлайн-концерт проекта "Gənclərə dəstək"

Вчера в зале Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся итоговый онлайн-концерт проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" под названием "Летние каникулы".



Как передает Day.Az, проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие. Данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.



Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.



Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь концерты на свой вкус находят любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.



В этот знаменательный вечер фортепианной музыки выступили пианисты - лауреаты международных и республиканских конкурсов: Хидаят Садыгбейли, Незрин Гуламова, Улькер Ализаде, Нурана Алиева, Лейла Гусейнзаде, Джамиля Рагимова, Мелиса Агазаде, Ясемен Умудова, Инджи Велизаде, Саид Велизаде, Назлы Гасанзаде, Айтадж Велизаде, Валерия Олховая. В их исполнении прозвучали произведения зарубежных композиторов С.Рахманинова, Л.Кочетова, Л.В.Бетховена, а также азербайджанских композиторов Г.Гараева, А.Бебирова, В.Мустафазаде и др.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде в беседе с Trend сообщил, что на протяжении всего концертного сезона 2020-2021 года, несмотря на карантин, молодые таланты радовали любителей классической музыки яркими онлайн-концертами, а проект представил много новых имен.