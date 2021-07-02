В Филармонии состоялся виртуальный концерт, посвященный 100-летию БМА

В Азербайджанской Государственной Академической Филармонии им. М.Магомаева состоялся виртуальный концерт, посвященный 100-летию Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли. На концерте выступила лауреат международного конкурса, доктор философии, доцент Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли Зулейха Абдулла.

Автором идеи и руководителем проекта является народный артист, директор Филармонии, профессор Бакинской Музыкальной Академии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта музыковед, режиссер-постановщик Филармонии - Айла Керимова-Закария.

На концерте прозвучали два ноктюрна Фридерика Шопена и баллада Джевдета Гаджиева.

По словам солистки, музыка ноктюрнов Шопена, вызывая ностальгические чувства, направляет мысли слушателя на начало, на десятки лет назад, когда создавалась БМА. Все любители классической музыки, слушая эти произведения, вспоминая гения, основоположника БМА Узеира Гаджибейли и его учеников, последователей, могут мысленно возвышаясь приобрести душевный покой. Одно из самых ярких произведений

азербайджанских композиторов для фортепиано - "Баллада" Джевдета Гаджиева вовлекает слушателей в мир волшебной музыки, где ярко выражена национальная ладовая основа, мугамная импровизационность, ашугская ритмика и все это использовано в камерном

жанре - баллада.

Дж.Гаджиев 12 лет (1957-1969) работал на должности ректора БМА (тогда Государственной Консерватории), оставив яркий след в истории консерватории, что тоже являлось важным фактором для включения баллады в программу концерта.

В интервью Зулейха Абдулла подчеркнула огромную важность искусства во время пандемии коронавируса. Она выразила благодарность руководству и сотрудникам Филармонии за продолжение пропаганды классической музыки в такой нелёгкий период.

Зрители могут посмотреть онлайн-концерт на страницах Филармонии в социальных сетях.