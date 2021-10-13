На сцене Филармонии впервые прозвучит Intermezzo Антона Брукнера

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 23 октября состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Начало - в 19:00, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

Этот концерт станет ярким событием в культурной жизни столицы Азербайджана и запомнится поклонникам классической музыки, ведь заявленные в программе сочинения будут исполнены в Баку впервые.

Оркестр впервые исполнит Intermezzo Антона Брукнера, Intermezzi goldoniani Марко Энрико Босси, Visions fugitives Сергея Прокофьева, Serenade Виктора Херберта. Кроме того, на вечере прозвучит сочинение Dance Фирангиз Ализаде.