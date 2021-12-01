https://news.day.az/culture/1410412.html В Филармонии состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
В Филармонии состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 10 декабря состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии,.
На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.
В исполнении оркестра прозвучат симфоническая поэма Гара Гараева "Лейли и Меджнун", симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, симфонический мугам "Гюлистан Баяты-Шираз" Фикрета Амирова.
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