В Филармонии состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
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В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 10 декабря состоится вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии,.

На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.

В исполнении оркестра прозвучат симфоническая поэма Гара Гараева "Лейли и Меджнун", симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, симфонический мугам "Гюлистан Баяты-Шираз" Фикрета Амирова.

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