В Баку впервые исполнят сочинение Квинтет ми минор Джузеппе Верди

23 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солистка программы - молодая пианистка, докторант Ганноверского университета музыки, драмы и медиа, лауреат республиканских и международных конкурсов Нармин Наджафли.

Этот концерт, один из последних на сцене филармонии в нынешнем году, пройдет в рамках празднования пятилетия проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи").

Гостей вечера ждет ряд интересных музыкальных сюрпризов: так, впервые в Баку будет исполнено сочинение Квинтет ми минор Джузеппе Верди.

На концерте также прозвучат композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Эдуарда Элгара, Йозефа Гайдна.

Отметим, что первое музыкальное образование Нармин Наджафли получила в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, затем она поступила в Ганноверский университет музыки, драмы и медиа (Германия). Пианистка участвовала в мастер-классах, проводимых профессорами из Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании.

Наджафли с успехом выступала на республиканских и международных фестивалях, была удостоена звания лауреата.

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