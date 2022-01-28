В Баку впервые прозвучало сочинение Саверио Меркаданте

Флейта - один из древнейших духовых музыкальных инструментов, повлиявший на множество мировых культур. В музыке используется во всех жанрах, от фольклорного до эстрадного...

Насладиться красотой, точностью и чистотой звучания этого музыкального инструмента смогли гости концертной программы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии музыковед, доктор философии по искусствоведению, доцент Жаля Гуламова рассказала о произведениях, вошедших в программу, а также о творчестве их авторов. Было отмечено, что на вечере впервые в Баку прозвучит сочинение итальянского композитора Саверио Меркаданте.

Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова. Солист программы - молодой музыкант, лауреат международных конкурсов, исполнитель на флейте Ниджат Мамедов.

Вниманию слушателей были представлены "Лирическая пьеса" Мусы Мирзоева, "Дивертисмент" Вольфганга Амадей Моцарта, "Экспромт" Жана Сибелиуса и "Симфониетта" Альбера Русселя.

На вечере исполненные произведения приобрели новые краски звучания и встречены публикой продолжительными овациями. Жемчужиной концертной программы стал Концерт для флейты Саверио Меркаданте.

Флейта один из самых изысканных музыкальных инструментов, на ней можно исполнять сложнейшие пассажи. И солист Ниджат Мамедов своим виртуозным исполнением продемонстрировал особенности и красоту звучания флейты.

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