В Баку состоится концерт "Bahar Müjdəsi"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 16 марта состоится концертная программа "Bahar Müjdəsi" (Предвестник весны), передает Day.Az.

Концерт будет организован в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

В нем примут участие - скрипачи Фатима Мехтиева, Орудж Ашумов, Зейн Джафаров, вокалист Омар Бабирли, исполнители на кяманче Архан Набизаде, Гёзяль Мусазаде, пианисты Илузар Ибрагимзаде, Лейла Эфендиева, Валерия Олховая, Джамал Алиев, Нурджан Джафарова, Айлин Бабазаде, Шякяр Джафадзаде, Айтадж Велизаде, Джейран Табыблы, Фидан Абдуллаева, Захра Багирзаде, Инджи Гасанли, Назрин Гуламова, исполнитель на аккордеоне Беджан Гусейнзаде.

Главная цель проекта "Gənclərə dəstək" - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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