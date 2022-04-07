В Филармонии состоится концерт "Uşaqların sevinci"

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 14 апреля состоится концерт под названием Uşaqların sevinci, передает Day.Az.

Концерт будет организован в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), и в нем примут участие юные дарования: пианисты Наби Угур, Аян Аскерова, Инджи Гасанли, Фарах Алиева, Малик Гадимзаде, Айдан Насирли, Айлин Бабазаде, Джамиля Алиева, Нурджан Джафарова, Айсель Рагимли, Марьям Баратзаде, Джамал Алиев; скрипачи Хумар Новрузлу, Гюльсум Джафарова, Эльмира Дадашова и Лала Бахрамли; исполнитель на таре Джавид Мехтиев.

Главная цель проекта Gənclərə dəstək - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Автор идеи проекта Gənclərə dəstək - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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