В Баку состоится концерт «Вечер фортепианной музыки»

16 апреля в 19:00 в Зале камерно-органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт под названием "Вечер фортепианной музыки", передает Day.Az.

Концертная программа посвящена творчеству азербайджанских женщин-композиторов. Слушатели смогут насладиться классическими сочинениями, обработками азербайджанских народных песен, а также джазовыми композициями и произведениями, написанными в современных музыкальных жанрах. В исполнении выпускников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреатов национальных и международных конкурсов Джейран Исаевой, Севды Махмудовой и Гюльханум Байрамова прозвучат произведения Э. Назировой, Э. Дадашовой, А. Юсифовой, Ф. Гулиевой, И. Гисмет, Н. Нагиевой и Дж. Исаевой. Руководителем проекта является одна из участниц концерта Севда Махмудова.

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