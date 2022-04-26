В Баку состоится концерт камерного оркестра имени Гара Гараева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку четвертого мая состоится концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщили Day.Az в филармонии.

Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солистка программы - лауреат международных конкурсов, пианистка Зулейха Абдулла.

На вечере прозвучат сочинения Allegro assai Франца Шуберта, Концерт для фортепиано и оркестра Вольфганга Амадея Моцарта, Серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского.

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