Пространство Современного Искусства YARAT представило выставочный проект "МЕТАКОД"

Пространство Современного Искусства YARAT представило в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков выставочный проект "МЕТАКОД", сообщает Day.Az.

Выставка объединяет художественные произведения азербайджанских художников разных поколений, среди которых Расим Бабаев, Аида Махмудова, Рашад Бабаев, Гусейн Джалилов, Теймур Даими, Ирина Эльдарова, Анвер Аскеров, Гусейн Хагвердиев, Орхан Гусейнов, Фархад Халилов, Заур Кантемиров, Лейла Габулова, Тарлан Горчу, Санан Курбанов, Мамед Мустафаев, Мир Надир Зейналов и творческий коллектив "043" (Мовсум и Рамиль). Кураторы выставки - Фарах Алакбарли, Ширин Меликова, Сабина Шихлинская.

С экспозицией выставки ознакомилась основательница Пространства Современного Искусства YARAT, известный художник Аида Махмудова, общественные деятели, известные представители культуры, искусства, творческой молодежи.

Как отметила в беседе с Trend Life Фарах Алакбарли, выставка рассказывает о культурных кодах нации, которые трансформировались веками.

"Выставочный проект о том, как эти коды, ссылаясь на то, что было в истории - наскальные изображения, направления прикладного искусства, архитектуру, - зарождались, менялись и что вместе с собой изменяли. В экспозицию вошли работы из фонда Азербайджанского национального музея искусств и Музея современного искусства. На выставке представлены работы как представителей старшего поколения художников, так и авторов среднего и молодого возраста. Первый раз для выставки в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков созданы новые работы, что, на мой взгляд, послужило культурным мостом между двумя поколениями, которые относятся к одной и той же теме с разных призм", - сказала Алакбарли.

По словам Ширин Меликовой, "МЕТАКОД" - это интересный исследовательский проект.

"Надеюсь, выставку посетят представители Национальной академии наук Азербайджана, университетов, и в дальнейшем данный вопрос станет темой одной из научных диссертаций. Работа над проектом была крайне интересной, тема актуальна для нашего искусствознания, и думаю, выставка станет толчком для более глубокого ее изучения. Считаю, выставка скорее ставит вопрос, нежели дает ответ... Эти ответы предстоит еще нам всем исследовать. В экспозиции зритель видит то, от чего мы отталкиваемся - от нашей истории, корней, традиций. На выставке очень интересная историческая часть, которая окунает нас в мир азербайджанской культуры", - отметила Меликова.

Сабина Шихлинская назвала выставку "МЕТАКОД" очень важным проектом, в котором участвуют прекрасные художники.

"В экспозиции представлены уникальные работы, многие из которых никогда не выставлялись. Название выставки интригующе - "МЕТАКОД", это исследование и гипотеза трех кураторов о том, что возможен какой-то новый визуальный язык, основывающийся на нашей истории, на визуальных знаках. Эту связь между древним и настоящим, между прошлым и сегодняшним днем мы постарались проследить, показать для того, чтобы открыть новую страницу некоего языка, который называется метакод, и который состоит из древних геометрических, композиционных, визуальных и мистических кодов", - подчеркнула Шихлинская.

Один из участников выставки - художник Орхан Гусейнов представил работу под названием "Min bir xaraba", в которой использует спутниковые снимки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

"В моей работе некая связь притчи с реальностью. В основу лег отрывок из поэмы Низами Гянджеви "Сокровищница тайн" - сцена охоты шаха Нуширевана и визиря. Они оказываются около развалин, где беседуют две совы. Шах обращается к визирю, чтобы тот разъяснил, о чем их беседа. Визирь рассказывает, что совы говорят о сватовстве. Одна - хочет выдать замуж дочь, а другая требует большой выкуп - несколько разрушенных деревень. И если сопоставлять с нашей новой историей, мы имеем большие территории, которые разрушены в период оккупации азербайджанских земель. К тому же Низами жил в Гяндже, и этот мирный город тоже пострадал в период 44-дневной войны", - сказал Гусейнов.

На официальном открытии выставки выступили кураторы проекта - Фарах Алакбарли, Ширин Меликова, Сабина Шихлинская, которые отметили, что в основу экспозиции вошли работы художников постперестроечного периода в диалоге с художниками нового столетия.

Было подчеркнуто, что эксперименты художников в 80-90-е годы ХХ века с обобщением и геометризацией форм, обращением к безфоновым композициям, пробуя различные текстуры, не смогли найти признания. В их работах фигуративно-образный подход советской школы менялся на абстрактный, в основе которого лежала геометрия. Проявления культурных кодов, неких абстрактных подсознательных "посланий" в творчестве художников нового поколения приобретает неразделимую взаимосвязь с национальной идентичностью, философией, историей, при этом получая визуализацию на языке технологий.

Выставка "МЕТАКОД" объединяет работы 20 азербайджанских художников разных периодов, выявляющих в своих произведениях культурные коды нации. В основе кураторской концепции проекта-исследования лежит теория о трансформации культурного кода как скрытого языка линий и символов, и дошедшего до наших дней в различных направлениях искусства.

Далее был представлен мультимедийный перформанс композитора Глеба Андрианова со струнным квартетом. Исполнители - Алексей Милтых (виолончель), Джейла Сеидова (скрипка), Вахтанг Иманов (альт), Акшин Геюшов (контрабас). Режиссер перформанса - Ната Андрианова. Медиа-художники - Пётр Эльгиссер, Александр Славин, Вадим Туманов, Владислав Кравченко. Перформер - Гасан Хаквердиев.

В центре восприятия любого искусства, в том числе невизуального, стоят образы. Кинематографичная музыка (cinematic music) - очень образная. Здесь каждая композиция - это маленькое кино, которое придумывает зритель. И у каждого оно свое.

Отметим, что человечество с древнейших времен "вербализирует" свое мышление, создавая изображения, чтобы передать идею при использовании визуального языка. На протяжении всей истории искусства и культуры визуальный язык использовался для кодирования значений и смыслов. А способность реагировать на воображаемые ситуации являлась основополагающей в развитии абстрактного мышления.

О факте, что абстрактный язык в искусстве появился еще в далекой древности, свидетельствуют абстрактные орнаменты на поверхностях древнейших артефактов. Эстетическая концепция абстрактного языка предполагает, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, осознанно либо интуитивно постигаемые художником, выражаются через соотношение абстрактных форм, где качества линии и формы, пропорции и цвета передают смысл напрямую, без необходимости использования образа.

В искусстве модернизма и постмодернизма, работая с первичными элементами визуального языка, художники обращаются к общим и фундаментальным композиционным принципам, и абстрактное творчество становится универсальной моделью миропорядка. Являясь потомками тех, кто уже однажды создал визуальный язык, актуальным представляется его восстановление, воссоздание совокупности древних смыслов и переосмысление традиционного знания в контексте современности. Концептуализация новой эстетической и мировоззренческой парадигмы, условно называемой "метакод", приобретает совершенно особенный диалектический оттенок в контексте факта, что приставка "мета" отчасти совпадает по значению с латинской приставкой "пост".

С момента своего возникновения человечество наблюдало за окружающими объектами и природой и описывало их, интерпретируя с помощью воображения и создавая тем самым совершенно другое измерение, порой визуализируя и нематериальные понятия - такие как эмоции, мысли и религиозные представления. Так рождались базовые основы различных видов искусства, начиная с многозначных идеограмм рисунков первобытных людей, что мы можем наблюдать на скалах Гобустана и Гямигая.

В скульптуре ярким примером воплощения метакода может служить каменная пластика древних тюрков - отличающиеся символизмом и схематичностью вертикальные изваяния в виде человеческих фигур, воздвигаемые в районах захоронений, известные в памятниках орхонской письменности и в современном искусствоведении как балбалы. Язык коврового искусства - это процесс кодирования действительности, превращения ее в знаковую систему. Ковер представляет собой выраженную в знаках совокупность мировоззрения народа и способ визуального самовыражения. Отшлифованное веками искусство миниатюры было зашифрованным изобразительным письмом, носящим, несмотря на реалистичность, более кодовый, нежели иллюстративный характер. Говоря о метакоде, нельзя не упомянуть семантическую многозначность арабицы и каллиграфии на ее основе, особенно когда она выступает в качестве важного элемента художественного оформления исламской архитектуры.

Выставка продлится по 30 апреля 2023 года. Время работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00.