В Баку пройдет концерт "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние"

Девятого февраля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет концерт "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние", сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра - народного артиста Агаверди Пашаева, дирижера - заслуженной артистки Илахи Гусейновой выступят молодые таланты.

Участники концерта - лауреаты республиканских и международных конкурсов, исполнители на таре Сеймур Мурсалов, Тахир Амрахов, Амирулла Алиев, Камран Теймуров, Шахрияр Майылзаде, Эмин Эминли; исполнители на кяманче Назрин Джафарзаде, Шамхал Джабиев, Вагиф Гаджиев; флейтистка Наргиз Муталибова; исполнители на гануне Илькана Джафарова и Аиша Амрахова; кларнетист Руфат Гасанов; исполнительница на сантуре Тахмина Оруджлу; исполнители на балабане Орхан Солтанов и Эльшад Шихалиев.

В программе прозвучат произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

По словам директора Филармонии, профессора, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде, Филармония всегда уделяет особое внимание молодым талантливым музыкантам. Именно с этой целью ежемесячно на сцене Филармонии совместно с Азербайджанским государственным оркестром народных инструментов проводится цикл концертов под названием "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.