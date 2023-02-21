https://news.day.az/culture/1539956.html Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз
Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз
Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили его родственники.
Отметим, что Рамиз Новрузов (Рамиз Новруз) родился 25 мая 1955 года в поселке Самадабад Билясуварского района.
За заслуги в театральном искусстве Рамиз Новруз в 1993 году был удостоен почетного звания Заслуженного артиста Азербайджанской Республики, в 1998 году-Народного артиста Азербайджанской Республики.
Народный артист неоднократно был удостоен президентской премии, в 2018 году - персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики.
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