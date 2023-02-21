Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили его родственники.

Отметим, что Рамиз Новрузов (Рамиз Новруз) родился 25 мая 1955 года в поселке Самадабад Билясуварского района.

За заслуги в театральном искусстве Рамиз Новруз в 1993 году был удостоен почетного звания Заслуженного артиста Азербайджанской Республики, в 1998 году-Народного артиста Азербайджанской Республики.

Народный артист неоднократно был удостоен президентской премии, в 2018 году - персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики.