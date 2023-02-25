В Баку представлено масштабное художественное полотно "Ходжалы"

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация масштабного художественного полотна Эмина Гахраманова под названием "Ходжалы", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Произведение размером четыре на два метра повествует о бесчеловечной расправе над мирными жителями азербайджанского города Ходжалы со стороны армянских агрессоров.

"Именно изобразительный язык позволяет быть ближе к человеческому восприятию. В ограниченном рамой холсте словно сконцентрирован градус страданий. Композиционно работа "Ходжалы" - это переосмысление документальных фотосвидетельств и попытка в изобразительной форме сохранить память о той ночи, когда горные склоны стали последним прибежищем детям, старикам, женщинам... Здесь множество знаковых образов: пожилая женщина и ребёнок, опутанные колючей проволокой, изуродованное тело беременной женщины, выколотые глаза, отрубленные головы, женщины, пытающиеся до последнего прикрывать своими телами детей..." - сказал Эмин Гахраманов

По словам художника, работа над картиной длилась на протяжении нескольких месяцев. Произведение Эмина Гахраманова "Ходжалы" - это напоминание, что есть преступления, которые не имеют срока давности, и призыв остановить агрессию.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.