Новые имена в азербайджанской музыке – концерт в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при организации министерства культуры Азербайджана состоялся очередной концерт в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Day.Az.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Агаверди Пашаева выступили молодые таланты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Мехта Магомедализаде (ганун) и Рахман Абдуллаев (тар).

Солисты представили слушателям Концерт №3 для тара и оркестра и Концерт для кяманчи и оркестра Гаджи Ханмамедова.

Выступления солистов, великолепие звучания национальных инструментов вызвали бурные овации публики.

Проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области, воспитанию ярких исполнителей. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

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