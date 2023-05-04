В Сумгайыте прошел молодежный фестиваль, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Центре мугама города Сумгайыт прошел молодежный фестиваль, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара, шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны, прозвучал гимн Азербайджана.

Выступившие президент Ассоциации торговли и культуры Азербайджан-Испания Фарид Мустафаев, автор проекта Кенуль Султан, руководитель BrendSport Бахруз Самадов и другие отметили, что благодаря государственной молодежной политике, заложенной общенациональным лидером, основателем современного Азербайджанского государства Гейдаром Алиевым и продолженной Президентом Ильхамом Алиевым, в стране подрастают духовно богатое, патриотичное и талантливое молодое поколение. Молодёжь Азербайджана окружена вниманием и заботой государства, созданы все возможности для раскрытия потенциала и реализации идей, реализуются программы по выявлению и поощрению знаний и умений, талантливой молодёжи присуждаются президентские стипендии и премии. Создаются условия для того, чтобы молодежь получала высокий уровень образования и профессиональные навыки, успешно участвовала в процессе развития страны и добивалась успехов на международной арене. 44-дневная Отечественная война, вошедшая в нашу историю славной Победой, продемонстрировала всему миру патриотизм и героизм азербайджанской молодёжи. На мероприятии также выступили члены семей шехидов и ветераны Карабахской войны.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и деятельности Гейдара Алиева, рассказывающий о роли великого лидера в спорте и молодежной политике.

Была представлены концертная программа с участием творческих коллективов, молодёжные активисты отмечены почетными дипломами.

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