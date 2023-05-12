https://news.day.az/culture/1563870.html В филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
В филармонии состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 22 мая состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в филармонии.
На музыкальном вечере выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солистка программы - лауреат республиканских и международных конкурсов Натаван Микаилгызы (канон). На вечере прозвучат произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.
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