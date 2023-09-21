Известный немецкий пианист-неоклассик выступит в Баку

Известный немецкий композитор и пианист Флориан Кристл представит новую программу в рамках своего большого осеннего тура по Европе и Южному Кавказу. Музыкальный вечер пройдет 26 октября в Международном центре мугама.

Как сообщает Day.Az, в программе будут представлены композиции из трех альбомов - About Time, Inspiration и Episodes, выпущенных компанией Sony Music. Флориан также включил в программу новую композицию из его будущего альбома, который выйдет в апреле следующего года.

Эмоциональная манера игры Флориана Кристла на фортепиано и его особый стиль композиции, одновременно захватывающий и глубоко трогательный, демонстрируют всеохватывающую любовь к музыке мюнхенского композитора. Сочетание иногда успокаивающих, иногда мощных звуков фортепиано в сочетании с чрезвычайно творческими и захватывающими струнными аранжировками делает музыку Флориана Кристла совершенно уникальной.

Флориан Кристл - молодой немецкий композитор и пианист, живущий в Мюнхене. Первые уроки игры на фортепиано получил в пятилетнем возрасте, а в 2013 году уже начал выступать со своими произведениями. В его легком, кинематографическом звучании прослеживается влияние скрипичных концертов Вивальди, пышного романтизма Мендельсона и творчества композиторов-неоклассиков XXI века, таких как Макс Рихтер, Людовико Эйнауди и Йоханн Йоханссон.