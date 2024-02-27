Приключения Буратино в Баку

Музыкальный детский театр Азербайджанской государственной детской филармонии 2 марта в 15:00 представит сказку-спектакль "Буратино", сообщает Day.Az.

Спектакль поставлен по мотивам повести "Золотой ключик, или Приключения Буратино" русского классика Алексея Толстого. Приключения Буратино, показанные во многих театрах мира, на этот раз будут поставлены с участием маленьких актеров Государственной детской филармонии. Режиссер-постановщик и музыкальный составитель спектакля - Агасалим Фейзуллаев.

Ссылка для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/kids/pinocchio/111148

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!