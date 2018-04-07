Проект «Gənclərə dəstək» представит концерт молодого дирижера

19 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится очередной концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək". Данный проект организован Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в этот вечер в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов Айтен Ибрагимова (скрипка), Сулейман Махмудов (вокал), Ниджат Ахмедзаде (композитор), Наргиз Кенгерли (ф-но), Фарида Алекперли (арфа), Айтен Рустамли (кеманча), Магомед Мамедли (аккордеон). Дирижировать оркестром будет лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Отметим, что молодой дирижер окончил Московскую государственную консерваторию

В концертной программе прозвучат произведения П. Чайковского, М. Равеля, К. Сен-Санса, Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы, М. Магомаева.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова