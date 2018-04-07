Проект «Gənclərə dəstək» представит концерт молодого дирижера
19 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится очередной концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək". Данный проект организован Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в этот вечер в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов Айтен Ибрагимова (скрипка), Сулейман Махмудов (вокал), Ниджат Ахмедзаде (композитор), Наргиз Кенгерли (ф-но), Фарида Алекперли (арфа), Айтен Рустамли (кеманча), Магомед Мамедли (аккордеон). Дирижировать оркестром будет лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.
Отметим, что молодой дирижер окончил Московскую государственную консерваторию
В концертной программе прозвучат произведения П. Чайковского, М. Равеля, К. Сен-Санса, Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы, М. Магомаева.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку пройдет большой гала-концерт, посвященный Международному дню джаза
"Картинная галерея" Day.Az: Скрытые смыслы и значения - ФОТО
-
6 Апр. 15:17 9 771
-
6 Апр. 15:24 6 043
-
6 Апр. 17:35 4 782
-
6 Апр. 21:51 4 153
-
6 Апр. 15:11 4 060