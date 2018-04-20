Дебют молодого дирижера в проекте «Gənclərə dəstək» - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək".

Данный проект организован Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В этот вечер в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов.

В начале вечера в исполнении молодого композитора Ниджата Ахмедзаде прозвучали произведения собственного сочинения "Размышления" и "Танец". Далее солистка вечера Наргиз Кенгерли (ф-но) исполнила произведение Джорджа Гершвина "3 прелюдии". Айтен Рустамли на азербайджанском музыкальном инструменте кеманча исполнила произведение Азера Рзаева "Düşüncə". Молодой аккордеонист Магомед Мамедли исполнил "Анантанго" Горки Хермоза.

В концертной программе также выступил вокалист Сулейман Махмудов, который исполнил знаменитую песню Муслима Магомаева "Азербайджан". В исполнении Айтен Ибрагимовой (скрипка) прозвучало произведение Камиля Сен-Санса "Рондо каприччиозо", а Фарида Алекперли (арфа) исполнила произведение Мориса Равеля "Интродукция и аллегро". В заключение концерта оркестр исполнил "Серенаду для струнных" Эдуарда Элгара.

Дирижировал оркестром в этот вечер лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов. Молодой дирижер, окончивший Московскую государственную консерваторию, по приглашению директора Филармонии, народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адыгезалзаде, впервые вел концерт на сцене очага культуры - Филармонии. Прозвучавшие в его интерпретации произведения вызвали бурные аплодисменты публики.

Мурад Адыгезалзаде в очередной раз дал возможность молодым музыкантам проявить свой талант.

Отметим, что данный проект "Gənclərə dəstək" уже не первый сезон позволяет начинающим музыкантам выступать на большой сцене перед городской публикой.

Н. Гасымова