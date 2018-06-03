SOFAZ о планах по инвестированию в акции - ЭКСКЛЮЗИВ

Увеличение инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в акции будет зависеть, в частности от трендов, наблюдаемых в мировой экономике, сообщили Trend в Фонде.

В SOFAZ отметили, что, как и упоминалось ранее, одним из основных направлений стратегии Фонда является создание полностью диверсифицированного портфеля, передает Day.Az, со ссылкой на Trend.

"С 2012 года SOFAZ начал инвестировать в мировой рынок акций, вкладываясь в высоко диверсифицированные индексы, включающие в себя различные компании, страны и отрасли. Стоит также отметить, что осуществлялся этот процесс с помощью, как внешних менеджеров, так и специалистов Фонда", - сказали в SOFAZ.

В Фонде напомнили, что на конец первого квартала 2018 года доля акций в инвестиционном портфеле составила 14,2 процента, в то время как согласно инвестиционной политике ГНФАР, в акции может быть инвестировано до 25 процентов портфеля.

"В дальнейшем, новые вложения в акции будут зависеть от трендов в мировой экономике, а также конъюнктуры рынка акций, включая ожидаемую доходность, волатильность, и множество других факторов", - сказали в SOFAZ.

На первое апреля 2018 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 37,63 миллиарда долларов США, или почти 100 процентов общего объема активов. При этом в золото вложено 3,4 процента инвестиционного портфеля Госнефтефонда, в недвижимость - 5,8 процента, в акции - 14,2 процента, облигации и другие инструменты денежного рынка - 76,6 процента.

На первое апреля 2018 года активы SOFAZ увеличились на 5,1 процента по сравнению с началом 2018 года (35,806 миллиарда долларов) и составили 37,631 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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