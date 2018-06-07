Азербайджанское Каспийское морское пароходство открыло представительство в Европе - ФОТО

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП) открыло представительство в Афинах, говорится в сообщении ЗАО в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что открытие представительства АКМП в Греции связано с намерениями укрепить и расширить деятельность ЗАО в международных водах.

В церемонии открытия представительства приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Греции Эльдар Алиев, глава ЗАО Рауф Велиев, международные авторитетные классификационные общества и сотрудники АКМП.

"В рамках мероприятия также состоялись рабочие встречи в формате B2B. АКМП обсудило перспективы сотрудничества с рядом международных компаний", - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время 13 судов "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (11 сухогрузов и два танкера) осуществляют деятельность в международных водах - Азовском, Черном и Средиземном морях.

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