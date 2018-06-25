"Каспийское морское пароходство" закупит корабли на 1,5 млрд

В ближайшие 10 лет Каспийское морское пароходство закупит 72 корабля стоимостью 1,5 млрд. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев. "Большая часть пакета инвестирования будет профинансирована за счет пароходства, часть - за счет государства".

Рауф Велиев также сказал, что в последние годы заработная плата моряков возросла с 370 манатов до 1300 манатов.

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