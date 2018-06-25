Акции "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" могут быть выставлены на продажу

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" планирует в долгосрочной перспективе вывести свои акции на международные биржи.

Об этом сказал в понедельник на мероприятии, посвященном Дню моряка, глава ЗАО Рауф Велиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в целом ЗАО намерено повышать свою конкурентоспособность на международном уровне. За последнее время в этом направлении удалось добиться успехов.

"За короткий срок мы внедрили корпоративную систему управления. Наша финансовая отчетность составляется на основе международных стандартов и является доступной для каждого", - сказал Велиев.

Глава ЗАО также отметил важность государственной поддержки в достижении поставленных целей.

"Наши обращения к государству никогда не оставались без ответа. В свою очередь мы намерены приносить государству максимальную прибыль", - сказал Велиев.

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