В Азербайджан завозятся новые оборудования для добычи нефти

Первая партия компонентов буровой установки BD-260, приобретенной канадской компанией Zenith Energy для операций на суше Азербайджана, доставлена в страну.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Zenith Energy, которая является оператором по разработке блока нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане.

В компании заявили, что строительные работы идут полным ходом на блоке в рамках подготовки к прибытию буровой установки BD-260 для начала промысловых работ в Азербайджане.

В частности, успешно продолжаются подготовительные работы для углубления скважины C-30 на месторождении "Джафарли", сообщает Zenith Energy.

Отметим, что как ранее сказали в компании, полная поставка компонентов буровой установки ожидается в течение первых двух недель марта.

Напомним, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением, доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту она разделена на реабилитационную и разведочную территорию.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.