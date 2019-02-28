В селе Джоджуг Марджанлы реализуются сельскохозяйственные проекты, направленные на повышение занятости. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам в четверг замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По словам Мамедова, речь идёт о создании в селе теплиц, раздача пчелиных семей, проект по упаковке мёда, строительство малого цеха по переработке кормов, предприятия по производству сувениров.

"Все проводимые работы направлены на обеспечение занятости населения села, и, что не менее важно, вся выпускаемая продукция будет обозначаться логотипами Джоджуг Марджанлы",- сказал Мамедов.