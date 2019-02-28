Действующий в Азербайджане механизм "Друг малого и среднего бизнеса" будет расширяться и в текущем году: планируется открытие офисов "Друга МСБ" в Джоджуг Марджанлы, Шеки и Джалилабаде.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Натиг Гасанов.

Он отметил, что в текущем году Агентство по развитию МСБ планирует существенно расширить это направление, нацеленное на поддержку малого и среднего бизнеса.

"Деятельность сети "Друг МСБ", является важным механизмом Агентства по поддержке субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, поэтому мы нацелены на то, чтобы она охватила все районы и города Азербайджана", - сказал зампред.

По его словам, механизм "Друг МСБ" нацелен на поддержку и развитие новых субъектов МСБ, а также на защиту прав предпринимателей.

Отметим, что сеть "Друг МСБ" создается Агентством в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана "Государство - самый лучший партнер предпринимателя" и является серьезным проектом, который реализуется на основе платформы сотрудничества государства с предпринимателем.

Создание сети "Друг МСБ" началось в сентябре 2018 года.

В настоящее время в 10 районах и городах Лянкяранского, Губа-Хачмазского, Аранского, Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Абшеронского экономических районов действует 13 "Друзей МСБ".