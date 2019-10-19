При организационной поддержке Азербайджанского бюро по туризму на выставке "ITB Asia 2019" в Сингапуре 16-18 октября приняли участие четыре азербайджанские туристические компании и один отель, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по туризму.

Посетителям стендов подробно рассказали о туристическом потенциале, туристических маршрутах, отелях, национальной кухне Азербайджане и так далее.



В рамках выставки прошли встречи в формате B2B между представителями азербайджанских компаний и международными туристическими компаниями, проведены обсуждения по поводу предложенных различных туристических продуктах.

"ITB Asia" - это туристическая торговая выставка в формате B2B (от бизнеса к бизнесу), проводимая ежегодно в течение трех дней.

В этой выставке, которая организуется компанией "Messe Berlin (Singapore) PTE. LTD" и Сингапурским бюро выставок, принимают участие ведущие мировые представители туристической отрасли. Во время выставки проводятся различные семинары и другие мероприятия.

В этом году в работе выставки приняли участие 1300 компаний из 132 стран (более 13 тысяч человек), также в течение трех дней состоялись свыше 27 тысяч рабочих встреч.

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